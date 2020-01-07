НАТО передислоцирует часть военнослужащих из Ирака

Передислокация связана с обострением напряженности в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

НАТО переводит часть военных инструкторов из Ирака на фоне опасений по поводу назревания крупного регионального конфликта после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Об этом представитель НАТО сообщил сегодня, передает «Голос Америки».

«Мы принимаем все меры предосторожности, необходимые для защиты наших людей. Это включает временную передислокацию некоторых сотрудников в другие места как внутри Ирака, так и за его пределами», – сообщил он.

Учебная миссия НАТО в Ираке, в которой задействованы сотни инструкторов, военных советников и административно-технических сотрудников как из стран-членов НАТО, так и из стран-партнеров, включает как военный, так и гражданский персонал.

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Как сообщал УНИАН, 6 января на экстренном заседании представители государств-членов НАТО решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке.

НАТО занимается подготовкой сил безопасности в Ираке с начала 2017 года. Иракские солдаты проходят специальную подготовку по обезвреживанию взрывных устройств, техническому обслуживанию и оказанию медицинской помощи. Североатлантический альянс также консультирует Министерство обороны Ирака и другие органы безопасности.

В ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента Дональда Трампа ракетным ударом убили Сулеймани.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.