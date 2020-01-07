В Австрии приняло присягу новое правительство во главе с канцлером Курцем

В конце сентября 2019 года в Австрии прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых самое большое количество голосов избирателей набрала консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая Себастьяном Курцем.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге новое коалиционное правительство республики в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП) и партии "Зеленые" во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что лидер АНП Курц стал австрийским канцлером, лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.

В то же время президент Австрийской Республики освободил от исполнения обязанностей переходное правительство во главе с первой женщиной - канцлером страны Бригитте Бирляйн. Ему на смену пришел первый в истории Австрии кабинет министров с участием АНП и "Зеленых".

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Как сообщал УНИАН, в мае 2019 года парламент Австрии отправил в отставку правительство канцлера Курца в связи с выражением вотума недоверия со стороны депутатов из Социал-демократической партии и ультраправой националистической пророссийской партии "Австрийская партия свободы".

Голосование за отставку произошло после обнародования видео, на котором с участием бывшего вице-канцлера Гайнца-Кристиана Штрахе на вилле на острове Ибица обсуждалась возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung женщиной, которая назвала себя племянницей российского олигарха.

В конце сентября в Австрии прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых самое большое количество голосов избирателей набрала АНП, возглавляемая Курцем.