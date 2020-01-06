В Конгрессе США захотели ограничить военные полномочия Трампа

Палата представителей рассмотрит соответствующую резолюцию.

В Палате представителей США будет представлено и рассмотрено резолюцию, которая предусматривает ограничение полномочий президента в военных вопросах.

Об этом сообщила в своем письме спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает CNN.

"Как члены Конгресса, наш первый долг - обеспечить безопасность американского народа. По этой причине мы обеспокоены тем, что администрация предприняла эти действия без консультаций с Конгрессом и без уважения к военным полномочиям Конгресса, предоставленных ему конституцией. На этой неделе Палата представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана. Эта резолюция, аналогичная резолюции, представленной сенатором Тимом Кейном в Сенате. Она подтверждает давно сложившиеся надзорные обязанности Конгресса, приказывая, что, если не будет предпринято никаких дальнейших действий Конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", - говорится в письме.

Пелоси также вновь напомнила, что считает убийство Сулеймани "провокационным и вопиющим".

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Как известно, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.