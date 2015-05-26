По северу Мексики ударило торнадо: 13 погибших, ветер вырвал из рук матери 3-месячного младенца

Еще 30 ищет полиция, среди них – трехмесячный ребенок. Очевидцы рассказывают, что ветер был настолько сильным – что просто вырвал ребенка из рук матери.

В городе сотни домов повреждены или разрушены.

Десятки людей были ранены и местные власти опасаются, что количество погибших может возрасти.

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Как рассказывают свидетели, на улицах города царит абсолютный хаос: с деревьев свисают машины, а на дорогах лежат человеческие тела.

Техасский город Дель-Рио, расположенный на противоположном берегу Рио-Гранде, также пострадал.

По материалам ВВС Украина, ТСН