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В США отрицают, что могут нанести удар по культурному наследию Ирана

22:47, 05 января 2020
Мир
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Майк Помпео / REUTERS

По словам Попмео, каждая мишень, по которой могут нанести удар США, будет "законной", миссия таких ударов только одна - "защита Америки", передает Deutsche Welle.

Также его спросили, не противоречит ли заявление президента США Дональда Трампа о возможных ударов по объектам, которые важны для культуры Ирана, Женевским конвенциям, согласно которым гражданские объекты необходимо защищать, а уничтожение культурного наследия признается военным преступлением. На это Помпео ответил: "Мы будем действовать в рамках системы".

Госсекретарь США также отверг сомнения в обоснованности и уместности нанесения удара, приведшего к убийству иранского генерала Касема Сулеймани, именно в это время. По словам Помпео, данные разведки однозначно указывали на наступление, которое готовилось под руководством Сулеймани и должно было произойти в скором времени.

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В интервью телеканалу Fox News Помпео также отметил, что Вашингтон считает "очень вероятными" нападение на военных США в Ираке и на северо-востоке Сирии. Однако такие действия стали бы "ошибкой" Тегерана, предостерег Помпео. В этом интервью он также отрицал, что Трамп угрожал ударами по объектам культурного наследия Ирана, и посоветовал "почитать, что он сказал".

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52-м целях в Иране, если Тегеран решит атаковать какие-либо американские объекты после убийства иранского генерала.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.

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Теги: #США#Иран#США и Иран