После многочисленных торнадо дома и дороги в США разрушают масштабные наводнения (фотогалерея)

Стихия уже унесла жизни трех человек, одним из погибших стал капитан пожарной службы Джейсон Фарли, который утонул во время оказания помощи пострадавшим.

Уровень воды в реках двух штатов сильно поднялся. Из-за непогоды по многим дорогам невозможно движение, разрушено много домов, на улицах перевернуты автомобили. Некоторые машины в результате стихии оказались прямо на крышах домов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких округах штата Техас был введен режим чрезвычайного положения из-за торнадо, а в штате Арканзас десять округов были объявлены районами бедствия.

В Техасе и Арканзасе торнадо предоставили категорию EF3, которая является очень высокой. Скорость ветра во время стихийного бедствия достигала 225 км/час.