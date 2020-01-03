Россия прекратила поставлять нефть в Беларусь

Ранее об этом сообщали российские СМИ со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, Россия с 1 января прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси.

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из России.

Их загрузки понижена до технологического минимума, говорится в сообщении пресс-службы концерна.

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Ранее об этом сообщали российские СМИ со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, Россия с 1 января прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси.

«Сейчас продолжается активная работа по подготовке январских контрактов», – добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, во время встречи в декабре 2019-го года президенты России и Белоруссии не подписывали никаких документов по итогам встречи в Сочи по углубленной интеграции, которая длилась пять часов.

"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем... Равные условия - больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и за $200 покупать газ (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб. м) и нефть покупать не за $63 за баррель. Главное, чтобы равны были условия", - заявил тогда Лукашенко.