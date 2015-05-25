В Сирии боевики ИГ убили 217 человек "за поддержку режима"

По информации правозащитников, жертвами расправы джихадистов стали десятки мирных жителей, включая женщин и детей, в захваченных ИГ городах, среди которых и древняя Пальмира, сообщает Русская служба ВВС.

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Их убили за "связи с войсками режима и укрывание членов режима в своих домах".

Кроме того, как сообщили правозащитники, боевики поместили под арест более 600 правительственных военных и их союзников.