В США мужчина убил двух человек в церкви, его застрелили прихожане

В результате инцидента пострадал еще один человек, он в критическом состоянии.

В американском округе Таррант в штате Техас два человека погибли в результате стрельбы в церкви.

Об этом сообщает телекомпания CBS.

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Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу в христианской церкви неподалеку от города Форт-Уэрт. Нападающий успел убить двух человек, после чего был застрелен посетителями церкви.

В результате инцидента пострадал еще один человек, его состояние врачи оценивают как критическое.

Чиновник из Департамента общественной безопасности Техаса Джефф Уильямс похвалил "героических прихожан", остановивших боевика. По его словам, несколько прихожан быстро вытащили свое оружие вскоре после первого выстрела.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Мэриленд.