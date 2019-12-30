В США самолет рухнул на жилой дом
00:48, 30 декабря 2019Мир
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В результате авиакатастрофы возник пожар.
Данных о погибших и пострадавших нет / фото: dailysabah
Небольшой самолет рухнул на жилой дом в американском штате Мэриленд.
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Об этом сообщает Daily Sabah.
Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря. В результате инцидента возник пожар.
На месте происшествия работают спасатели. Информации о погибших и пострадавших нет.
Фото: dailysabah
Как сообщал УНИАН, за 8 километров от аэропорта в Венесуэле разбился частный самолет, в салоне которого находились бизнесмены.
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