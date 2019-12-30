цей матеріал доступний українською

В США самолет рухнул на жилой дом

00:48, 30 декабря 2019
Мир
39 0
Данных о погибших и пострадавших нет / фото: dailysabah

Читайте также"Хорошего дня вам!": появилась аудиозапись переговоров экипажа разбившегося в Казахстане самолета

Об этом сообщает Daily Sabah.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря. В результате инцидента возник пожар.

На месте происшествия работают спасатели. Информации о погибших и пострадавших нет.

Фото: dailysabah

Как сообщал УНИАН, за 8 километров от аэропорта в Венесуэле разбился частный самолет, в салоне которого находились бизнесмены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самолет#авиакатастрофа