цей матеріал доступний українською

В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами

09:50, 21 декабря 2019
Мир
487 0
infobae.com

Об этом сообщает издание Infobae.

Читайте такжеСпасатели нашли обломки чилийского военного самолета (видео)

Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря.

По информации Генпрокуратуры страны, авария произошла во время посадки самолета. В результате происшествия погибли 9 человек.

В Венесуэле обещают уже через несколько часов озвучить вероятные версии авиакатастрофы. Предварительно установлено, что самолет вылетел из штата Боливар. Бизнесмены летели на деловую встречу.

Как сообщал УНИАН, вертолет Южной Кореи упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самолет#авиакатастрофа#Венесуэла