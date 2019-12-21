В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами
09:50, 21 декабря 2019Мир
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Предварительно установлено, что самолет вылетел из штата Боливар. Бизнесмены летели на деловую встречу.
infobae.com
За 8 километров от аэропорта в Венесуэле разбился частный самолет, в салоне которого находились бизнесмены.
Об этом сообщает издание Infobae.
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Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря.
По информации Генпрокуратуры страны, авария произошла во время посадки самолета. В результате происшествия погибли 9 человек.
В Венесуэле обещают уже через несколько часов озвучить вероятные версии авиакатастрофы. Предварительно установлено, что самолет вылетел из штата Боливар. Бизнесмены летели на деловую встречу.
Как сообщал УНИАН, вертолет Южной Кореи упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто.
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