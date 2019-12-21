В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами

Предварительно установлено, что самолет вылетел из штата Боливар. Бизнесмены летели на деловую встречу.

За 8 километров от аэропорта в Венесуэле разбился частный самолет, в салоне которого находились бизнесмены.

Об этом сообщает издание Infobae.

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Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря.

По информации Генпрокуратуры страны, авария произошла во время посадки самолета. В результате происшествия погибли 9 человек.

В Венесуэле обещают уже через несколько часов озвучить вероятные версии авиакатастрофы. Предварительно установлено, что самолет вылетел из штата Боливар. Бизнесмены летели на деловую встречу.

Как сообщал УНИАН, вертолет Южной Кореи упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто.