Воткнул крест в горло: во Франции юноша жестоко расправился с 91-летним священником-педофилом

Убийце сначала предъявили обвинения в применении пыток, убийстве и сопротивлении аресту.

Во французском департаменте Уаза 19-летний юноша Александр В. убил 91-летнего католического священника-педофила Роджера Матассоли, воткнув ему крест в горло.

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Об этом сообщает The Daily Mail.

Священник был найден мертвым сотрудниками полиции с признаками насилия на теле. Вероятнее всего, он умер от недостатка воздуха. Известно, что происшествие случилось еще 4 ноября, но информация о нем появилась только сейчас.

Убийце сначала предъявили обвинения в применении пыток, убийстве и сопротивлении аресту. Однако затем его пришлось госпитализировать в больницу, когда были установлены соответствующие психиатрические основания.

Отмечается, что священник в 1960-2000 годах склонял к развратным действия как минимум четырех мальчиков. По некоторым данным, он мог быть причастен и к издевательствам над Александром В, так как полиция рассматривает мотив мести. Сам подозреваемый говорит, что не помнит момента убийства.

Как сообщал УНИАН, один из самых известных педофилов Великобритании был убит в тюремной камере, в его убийстве подозревают сокамерника, осужденного за изнасилования.