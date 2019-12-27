Правительство Ливии попросило у Турции комплексы ПВО

Международно признанное правительство Ливии также хочет, чтобы ВВС Турции обеспечили прикрытие его наземных сил с воздуха.

Ливийское Правительство национального согласия попросило у властей Турции системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Как сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники, накануне, 26 декабря, ливийские власти официально запросили Анкару о военной поддержке. На Триполи ведет наступление Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.

По данным саудовского телеканала, международно признанное правительство Ливии также хочет, чтобы ВВС Турции обеспечили прикрытие его наземных сил с воздуха, передает kommersant. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в январе его правительство попросит парламент разрешить разместить войска в Ливии.

Ранее турецкий президент также предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить ситуацию вокруг наступления фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи. По мнению Эрдогана, если Москва не изменит свою позицию по Ливии, страна может превратиться во «вторую Сирию».