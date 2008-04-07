Французы вышли на связь с пиратами и обещают предотвратить кровопролитие

Представители французской власти вышли на связь с пиратами, которые 4 апреля захватили французскую яхту у берегов Сомали, сообщает Би-Би-Си.

Министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР сообщил, что переговоры с пиратами могут затянуться, добавив, что французское правительство приложит все усилия, чтобы предотвратить кровопролитие.

Б.КУШНЕР заверил, что правительство прилагает максимальные усилия для гарантирования безопасности экипажа яхты. Он не исключил, что пиратам заплатят выкуп.

Яхта класса люкс возвращалась в порт приписки в Средиземном море из Сейшельских островов без пассажиров. 22 члена экипажа яхты - гражданина Франции; остальные, по предположениям, украинцы и корейцы. Шестеро членов экипажа яхты - женщины.

Компания, которой принадлежит яхта Le Ponant, сообщила родственникам членов экипажа, что пираты относятся к ним хорошо.

Для наблюдения за яхтой был направлен фрегат французского флота и военный вертолет.

Сегодня ночью яхта стала на якорь вблизи города Эйл в Сомали. Министр информации самопровозглашенной Республики Пунтленд, на территории которой находится Эйл, Абдирахман Мохамед БАНГАХ сообщил, что, по данным местной власти, яхту и ее экипаж скоро удастся освободить, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эйл находится на берегу Индийского океана в 300 км к северу от столицы Сомали Могадишо. Неподалеку, в районе города Гараад, находится пристанище пиратов.

Прибрежные воды Сомали - опаснейшее в мире место для мореходства, учитывая, что только в прошлом году пираты захватили там более чем 20 судов.