Во Франции супермаркеты обязали отдавать непроданные продукты на благотворительность

Парламент Франции принял закон о борьбе с излишками пищевых отходов, запретив супермаркетам уничтожать непроданные продукты питания, которые еще можно употреблять в пищу. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Guardian.

Теперь французские магазины должны будут бесплатно отдавать такие продукты благотворительным организациям или использовать их в иных целях, включая кормление животных.

Национальное собрание Франции в четверг вечером единогласно высказалось в поддержку инициативы, предложенной бывшим министром продовольствия Гийомом Гаро.

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В частности, закон прямо запрещает магазинам делать непроданные продукты непригодными для употребления в пищу, например, заливать их хлоркой или другими химикатами прямо в мусорных ящиках.

Крупные супермаркеты, площадь которых составляет не менее 400 кв. м, до начала июля 2016 года должны заключить договоры с благотворительными организациями. В противном случае им грозит штраф до €75 тыс. евро, а их руководителям - тюремное заключение на срок до двух лет.

Новый закон также предусматривает образовательные программы о пищевых отходах для учебных заведений и корпоративного сектора.

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Правительство Франции стремится сократить пищевые отходы вдвое к 2025 году. По оценкам властей, ежегодно каждый француз в среднем выбрасывает 20-30 кг продуктов питания, что в целом обходится экономике в €20 млрд в год.

Федерация торговли и дистрибуции Франции раскритиковала решение законодателей. По словам главы организации Жака Крейсселя, крупные супермаркеты создают лишь 5% пищевых отходов, при этом они уже являются донорами различных благотворительных групп.