КНДР готовит Трампу "рождественский подарок" – CNN

Пхеньян больше не потребует отмены санкций. А наоборот – усилит свою идеологию государственного самообеспечения.

Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США из-за чувства политической уязвимости американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник назвал новую политику так называемым «рождественским подарком» от высокопоставленных чиновников КНДР. По его словам, ожидается отказ Северной Кореи от переговоров с Вашингтоном и укрепления статуса Пхеньяна в роли ядерного государства.

Пхеньян также больше не потребует отмены санкций. А наоборот – усилит свою идеологию государственного самообеспечения.

Издание отмечает, что какой будет реакция Трампа на такое решение КНДР пока неизвестно.

Напомним, Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 году в столице Вьетнама Ханое, на нем стороны не смогли достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи. 30 июня президент США Дональд Трамп встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную и Северную Кореи.