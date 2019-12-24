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Умерла известная американская писательница Джоанна Линдсей

20:51, 24 декабря 2019
Мир
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Писательница умерла от рака легких / фото: elxisbooks

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Об этом сообщает Daily Mail.

Линдсей умерла на 68-м году жизни. О смерти писательницы сообщил сын Альфред. По его словам, женщина скончалась еще в октябре.

Она умерла от рака легких, а ее семья была "слишком опустошена ее смертью", чтобы огласить о кончине ранее.

Линдсей начала писать любовные романы в 1970-х годах в возрасте 25 лет. Она написала более 60 книг, которые были переведены на 12 языков. Тираж ее романов оставил более 54 миллиона экземпляров.

Как сообщал УНИАН, в США умерла старейшая жительница страны - Алелия Мерфи. На момент смерти ей было 114 лет и 140 дней.

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Теги: #смерть#писатель