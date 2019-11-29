В США умерла старейшая жительница страны (фото)

Точная причины смерти женщины пока неизвестна.

В США умерла старейшая жительница страны — Алелия Мерфи. На момент смерти ей было 114 лет и 140 дней.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

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Мерфи родилась в Северной Каролине, но переехала в Нью-Йорк, где жила до смерти. Большую часть жизни она проработала швеей. Точные причины смерти женщины пока неизвестны.

Мерфи не говорила на последнем дне рождения, но ее семья сказала, что она приписывает свое долголетие Богу и потому, что она была хорошим человеком. Ее причастность к общественным организациям и церкви на протяжении многих лет сделала Мерфи местной иконой.

Alelia Murphy, a 114-year-old former seamstress who'd been recognized as the oldest living American, has died. She credited her longevity to God and "being a good person," her family said on her most recent birthday. https://t.co/mpF21eNh0H — CNN (@CNN) November 29, 2019

Теперь самым старым человеком в США стал Гестер Форд из Северной Каролины, который также родился в 1905 году. Самый старый человек в мире на сегодняшний день — это Кейн Танака из Японии, ей 116 лет.