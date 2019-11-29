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В США умерла старейшая жительница страны (фото)

09:27, 29 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

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Мерфи родилась в Северной Каролине, но переехала в Нью-Йорк, где жила до смерти. Большую часть жизни она проработала швеей. Точные причины смерти женщины пока неизвестны.

Мерфи не говорила на последнем дне рождения, но ее семья сказала, что она приписывает свое долголетие Богу и потому, что она была хорошим человеком. Ее причастность к общественным организациям и церкви на протяжении многих лет сделала Мерфи местной иконой.

Теперь самым старым человеком в США стал Гестер Форд из Северной Каролины, который также родился в 1905 году. Самый старый человек в мире на сегодняшний день — это Кейн Танака из Японии, ей 116 лет.

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Теги: #США