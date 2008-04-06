На президентских выборах в Черногории объявлены экзит-полы

В первом туре выборов президента Черногории лидирует действующий глава государства, кандидат от Демократической партии социалистов Филип Вуянович с результатом 52,4%, свидетельствуют итоги опроса на выходах с избирательных участков (exit polls), проведенного Центром мониторинга.

Данные exit polls представитель Центра мониторинга озвучил на пресс-конференции в Подгорице.

Председатель Социалистической народной партии Срджан Милич набирает 11,3%, лидер "Сербского списка" Андрия Мандич - 19,3%, лидер "Движения за перемены" Небойша Медоевич - 16,7%.

Голосование на всей территории страны закончилось. Если по итогам обработки 100% бюллетеней кто-либо наберет более 50% голосов избирателей, второй тур проводиться не будет.

Президент Черногории избирается сроком на пять лет.