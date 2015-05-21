В Москве студенты сорвали лекцию лидера "Антимайдана": "вы организатор бандитских группировок"

Часть студентов покинула свои места в аудитории и вышла из зала, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Позднее к и профессор РГГУ Константин Ерусалимский открыто выступил против Старикова, пытаясь узнать, на каком основании лектор может утверждать, что "какие-то люди действуют по американской указке".

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Преподаватель университета Татьяна Волкова написала в своем "Твиттере": "Стариков в РГГУ уже 1,5 часа вещает. Из аудитории потихоньку испаряются слушатели. Невозможно слышать по 50 раз: геополитика, Крым, либералы".

Стариков в РГГУ уже 1,5 часа вещает. Из аудитории потихоньку испаряются слушатели. Невозможно слышать по 50 раз: геополитика, Крым, либералы — Волкова Татьяна (@volkova_ta) May 21, 2015

Позднее один из присутствовавших на лекции Альберт Саркисьянц написал на своей странице в соцсети: "Невозможно, думаю, воспринимать наш выход как акцию или продуманное выступление. Мы просто ответили на оскорбление, вот и все. Кстати, эти гастролеры сейчас с той же лекцией поехали в МГУ".

Стариков излагает свою версию теракта с Шарли Эбдо. Оказывается, его организовали американцы! Стены РГГУ должны просто обрушиться от позора. — Волкова Татьяна (@volkova_ta) May 21, 2015

Выпускница и методист РГГУ, замечательная Лиза подготовила плакат, говорящий о том, что ватникам здесь не место. pic.twitter.com/F0DVY8PQEy — Волкова Татьяна (@volkova_ta) May 21, 2015

Основатель общественной организации "Профсоюз граждан России", один из лидеров "Антимайдана" Николай Стариков в четверг выступал в РГГУ с лекцией о противодействии "цветным революциям".