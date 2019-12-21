Из-за протестов в Индии погибло почти 20 человек (фото)

В стране продолжаются протесты против предоставления гражданства нелегальным мигрантам из Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

Несмотря на запрет на протесты и отключение интернета в Индии продолжаются протесты против предоставления гражданства нелегальным мигрантам из Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

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Как сообщает DW, число погибших в результате протестов, которые происходят в Индии против нового закона о гражданстве, продолжает расти. По разным данным, на субботу, 21 декабря, во время столкновений в различных регионах страны погибло уже от 16 до 20 человек. Протесты продолжаются в столице Индии Нью-Дели и других городах страны.

Наибольшее количество жертв в штате Уттар-Прадеш, в котором около 20 процентов из 200-миллионного населения составляют мусульмане. Там погибло по меньшей мере 11 человек, в том числе 8-летний мальчик, сообщил начальник полиции штата. Большинство из погибших были застрелены. Также в штате было зафиксировано несколько случаев беспорядков.

Накануне во время протестов в индийской столице произошли беспорядки. Протестующие скандировали лозунги против премьер-министра Нарендры Моди и бросали камни, в ответ полиция применила против них водометы и дубинки.

Власть пытается сдерживать беспорядки, вводя законы о чрезвычайных ситуациях, блокируя доступ к интернету и закрывая магазины и рестораны. Однако митингующие обещают продолжать протесты до отмены закона о гражданстве.

Новое законодательство, принятое парламентом 11 декабря, позволяет предоставить гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые въехали в Индию из соседних Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. При этом речь идет только о не мусульманах. Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает, что таким образом сможет защитить религиозные меньшинства от преследований в соседних странах.