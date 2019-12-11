На трассе в России произошло массовое ДТП с участием 50 машин (видео)

На дороге близ Владивостока образовался огромный затор.

Масштабная авария произошла на трассе в Приморском крае РФ вблизи Владивостока. Там столкнулись более 50 автомобилей.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что медицинская помощь понадобилась трем пострадавшим. Двух человек пришлось вызволять из автомобилей, так как они оказались зажатыми в салоне.

Движение по дороге в направлении Владивостока заблокировано, на трассе образовался огромный затор.

Как сообщал УНИАН, в российском Нижнем Новгороде пьяный сын генерала МВД за рулем «Тойоты» стал виновником страшной аварии. В инциденте погибла женщина, пострадали 9 детей.