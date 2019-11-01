Вертолет Южной Кореи упал в море: семь человек пропали без вести

Авиакатастрофа произошла у берегов спорных с Японией островов.

Вертолет Южной Кореи упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто.

Об этом сообщает Yonhap.

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Отмечается, что вертолет вылетел из Токто 31 октября около 23:26 по местному времени (16:26 по Киеву), после чего упал в воду. На его борту были двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей. В их поисках задействованы военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок, также планируют привлечь дайверов.

Пропавший вертолет изготовлен французской компанией Airbus Helicopters, может перевозить до 28 пассажиров и летать в течение пяти часов со скоростью 250 км/ч.

Как ранее сообщал УНИАН, в Колумбии разбился вертолет президентского флота, погибли 6 человек.