"Перегорели": в Минске решили не проводить акцию за интеграцию с Россией

Организаторы не успели получить на нее разрешение.

Организаторы акции в Минске за создание союзного государства между Беларусью и РФ отказались от своих планов. Мероприятие планировалось на сегодня в центре столицы республики.

Об этом сообщил председатель общественного объединения "Бессмертный полк" Валерий Драко, пишет TUT.by.

По его словам, организаторы 16 декабря обратились в Администрацию президента с просьбой о содействии в получении разрешения на митинг. Но там посоветовали обращаться в горисполком. Городские чиновники в свою очередь заявили, что будут делать все по закону - заявка о массовом мероприятии должна быть подана за 10 дней до акции.

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"У нас не было 10 дней, мы это понимали сразу, поэтому и обратились в Администрацию президента. Но раз там так ответили… Мы перегорели, это раз. Мы увидели, что ГУВД предупредило Северинца о небезопасности массовых мероприятий, это два. Если выводить народ - это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции", - пояснил Драко.

Как сообщал УНИАН, Павел Северинец - участник недавних акций против интеграции Беларуси и РФ. Он был задержан накануне милицией.