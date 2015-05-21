Колумбийские ВВС перехватили самолет с тонной кокаина

Пилот-контрабандист попытался совершить уходящий маневр, однако один из двигателей заглох, и его самолет рухнул в море, передает Би-би-си.

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Колумбийские военные утверждают, что груз кокаина направлялся из Венесуэлы в одну из стран Центральной Америки.

Ежегодно из Колумбии в США и Европу поставляется около 300 т кокаина, прибыль от продажи которого идет на финансирование колумбийской наркомафии и повстанцев-марксистов из группировки ФАРК, уже полвека ведущей вооруженную борьбу с правительством страны.