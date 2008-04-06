Путин подтвердил Бушу, что будет премьер-министром России

Избранный президент России Дмитрий Медведев будет надежным партнером по выстраиванию внешнеполитических отношений России, в том числе и с США. Такое мнение высказал сегодня действующий российский лидер Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Джорджем Бушем в Сочи. "Он полностью находится в материале как текущих дел, так и в стратегическом плане", - сказал В.Путин своему американскому коллеге.

В.Путин подчеркнул, что Д.Медведев "готов к диалогу при приоритете национальных российских интересов". Он также напомнил, что, согласно российской конституции, внешнюю политику РФ определяет президент. При этом, работая на различных должностях, Д.Медведев многие годы "был соавтором внешней политики государства", добавил В.Путин.

Он также сказал, что "у правительства России достаточно забот, проблем и вопросов, прежде всего в сфере экономики и решения социальных задач". "Поэтому, что касается вашего покорного слуги, если я стану премьер-министром, я намерен сосредоточиться внимание и все усилия именно на решении этих задач", - заключил российский президент.