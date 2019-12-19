Politico: Нидерланды рискуют вообще исчезнуть с карты Европы

Глобальное потепление может полностью уничтожить одну из самых богатых стран мира, поскольку она лежит слишком низко относительно уровня моря.

Телефонная книга в нидерландской местности Нордвард - это записи о сообществе, которое больше не существует. За номерами кроются дома, которые были снесены и от которых остались только квадратные заплатки на траве, где когда-то стоял фундамент.

В прошлом преуспевающий фермерский регион Нордвард теперь стал просторным болотом на юго-западе Нидерландов. Этот регион умышленно отделили для затопления, чтобы в других городах вблизи оставалось сухо.

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«Несколько лет назад, если бы вы приехали на этот польдер, то увидели бы большие замечательные фермы, акры картофеля и лука. Теперь же здесь ничего не осталось», - сказал Politico Стэн Флираккерс, который держит молочную ферму и живет неподалеку.

Осушенная низменность в Нордварде была одной из 39 таких местностей, которые правительство Нидерландов выбрало для программы под названием «Пространство для реки». В рамках нее земли будут отданы назад большой воде. Фактически так происходит современный разворот в многовековой практике осушения земель страны, большая часть территории которой лежит низко относительно уровня моря.

«Это также дает быстрый взгляд на будущее, с которым столкнулась страна. Из-за беспрецедентных прогнозов роста уровня моря из-за климатических изменений правительство Нидерландов действует наперегонки с часами, пытаясь выяснить, как не позволить одной из самых богатых стран мира не исчезнуть под водами Северного моря», - говорится в статье.

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Прогнозы по повышению уровня моря вариируются от постепенного и управляемого сценария до апокалиптического, который превзойдет возможности властей реагировать на воду. Поэтому эксперты начали тихую работу над моделированием потенциального будущего для правительственных структур. По самому оптимистичному сценарию, нидерландские дамбы, ограждения от штормов, помпы и другое оборудование смогут справиться с подъемом воды. Но цена будет высокой. И эти возможности будут эффективны только до определенного уровня.

«С другой стороны спектра нас ждет контролируемый отказ от территории, что не очень хорошо. Потому что нам как-то нужно разместить где-то 10 миллионов людей», - говорит профессор геологии и физической географии Университета Утрехта Маартен Кляйнханс.

«Пока все не станет известно, пока не запахнет жареным, здесь не будет никаких инвестиций. А местные экономики просто развалятся. Это на самом деле кошмарный сценарий, но он очень серьезный. Кошмар будет меньше, если начать готовиться сейчас», - добавил ученый.

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Определенный рост уровня моря уже неизбежен из-за глобального потепления и таяния льда после десятилетий углеродных выбросов. Межправительственная панель по климатическим изменениям в ООН (IPCC) прогнозирует рост уровня моря на 30-60 сантиметров к 2100 году. Этот рост произойдет независимо от того, выполнят ли страны Парижское соглашение и сократят ли свои выбросы. Чем быстрее будет уменьшено загрязнение атмосферы, тем меньше будет риск неконтролируемых последствий. Но на данный момент развитый мир не выполняет определенные соглашением цели.

При нынешних объемах выбросов уровень моря поднимется на 84 сантиметра к 2100 году, а в 2300-м - на 5,4 метра. Также в IPCC считают, что к концу нынешнего века вода вряд ли поднимется более чем на метр. Поэтому организация советует странам готовиться к последствиям соответственно.

В случае Нидерландов их способность разобраться с подъемом воды зависит от времени, которое остается у королевства на подготовку. Согласно данным правительства страны, нынешние защитные сооружения будут адекватными только к 2050 году. Их улучшение - дело медленное. За последние 30 лет работы по борьбе с наводнениями позволили Нидерландам разобраться только с подъемом уровня моря всего на 40 сантиметров. Все доступные варианты борьбы с водой обусловлены. Песок можно рассеять на побережьях, если будет достаточно времени и песка. Можно соорудить дамбы, но те, кто живет за ними, столкнутся с большим риском в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Воду также можно откачать, но соль - нет. Таким образом, земля станет соленой и непригодной для нидерландской аграрной промышленности. Также существует грань, за которой спасение территорий теряет финансовый смысл.

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«Технически многие вещи возможны. Мы можем поставить прибрежную защиту или дамбы. Но в какой-то момент нужно спросить себя: это жизнеспособное решение? План «Б» - это отступить, отдать морю землю», - сказал профессор полярной метеорологии Университета Утрехта Михель ван ден Броеке.

Politico пишет, что жемчужина богатства Нидерландов и промышленности королевства - это мегаполис Рандштад, включающий Амстердам, Роттердам, Гаагу и Утрехт. И этот регион под угрозой, потому что лежит в низине на западе страны.

«Некоторые самые низкие районы Нидерландов уже на 10 метров ниже уровня моря. Если бы вода пробила побережье сейчас, то море было бы в Утрехте, в центральной части Нидерландов. Это очень страшная ситуация. И ощущение безопасности на самом деле ложное», - сказал Кляйнханс.