Япония надеется решить с Путиным вопрос Южных Курил
08:17, 20 мая 2015Мир
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Власти Японии рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин посетит Токио для решения спора вокруг Южных Курил.
Япония хочет решить с Путиным вопрос Курил / kukmor.livejournal.com
Об этом заявил заместитель председателя Либерально-Демократической партии Японии Масахико Комура, передает Би-би-си.
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"Мы хотели бы заключить мирный договор, решив территориальную проблему. И для этого мы хотели бы, чтобы президент Владимир Путин приехал в Японию. Премьер-министр Синдзо Абэ серьезно думает над этим", - сказал Масахико Комура на встрече со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным в Токио.
Накануне японское министерство иностранных дел подтвердило, что Токио намерен продолжать работать над подготовкой к проведению в нынешнем году визита президента России.
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