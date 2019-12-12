От ожогов скончались еще двое пострадавших от извержения вулкана в Новой Зеландии (видео)

До сих пор пропавшими без вести считаются 9 человек.

В больнице от тяжелых ожогов скончались еще двое пострадавших от извержения вулкана в Новой Зеландии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Новой Зеландии произошло извержение вулкана: около 20 пострадавших (фото)

Как отмечается, пропавшими без вести числятся 9 человек. Спасатели говорят, что шансов выжить у них практически не было. И продолжить поисково-спасательные работы на острове пока не могут из-за высокой активности новозеландского вулкана. Он и до сих пор дымит и выпускает клубы пепла. Роковое извержение произошло два дня назад, когда у самого кратера было почти пол сотни туристов.