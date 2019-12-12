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От ожогов скончались еще двое пострадавших от извержения вулкана в Новой Зеландии (видео)

11:24, 12 декабря 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, пропавшими без вести числятся 9 человек. Спасатели говорят, что шансов выжить у них практически не было. И продолжить поисково-спасательные работы на острове пока не могут из-за высокой активности новозеландского вулкана. Он и до сих пор дымит и выпускает клубы пепла. Роковое извержение произошло два дня назад, когда у самого кратера было почти пол сотни туристов.

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Теги: #Новая Зеландия#видео#извержение вулкана