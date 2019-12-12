"Последнее слово будет у Сената": эксперт объяснила, почему отставка Трампа является маловероятной

Эксперт дала прогнозы, грозит ли Трампу импичмент.

Перспектива успеха процесса импичмента президента США Дональда Трампа является очень незначительной.

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Такое мнение выразила эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская, комментируя новости относительно новых обвинений о давлении американского президента Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского, передает "Обозреватель".

Она дала прогнозы относительно того, грозит ли американскому лидеру импичмент.

"По моим собственным наблюдениям, перспектива Трампу получить импичмент является очень незначительной именно потому, что последнее слово в этом вопросе будет иметь сенат, где должно набраться две трети голосов, а республиканцы сейчас имеют большинство в сенате. И пока нет такой тенденции, чтобы республиканцы разделились в этом вопросе", – заявила Осмоловская.