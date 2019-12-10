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Трамп назвал "смехотворными" обвинения по делу об импичменте

19:16, 10 декабря 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвал "смехотворными" официальные обвинения, проект которых был сегодня обнародован в Палате представителей.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Надлер (Джеррольд Надлер - председатель комитета по вопросам судебной власти Палаты представителей. - Ред.) только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "ДАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать!" - написал Трамп.

Он также раскритиковал главу комитета по вопросам разведки Адама Шиффа, назвав его "абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническое заявление".

"Его поймали на этом, он очень смутился, но с ним ничего не случилось после совершения этого мошенничества. В конце концов, за это придется ответить!" - написал Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что в США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинения в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.

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Теги: #Трамп#импичмент#Владимир Зеленский