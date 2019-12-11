Били дубинками и паковали в автозаки: в Варшаве прошел протест фермеров (видео)

В знак протеста митингующие заблокировали дороги копытцами сена.

Сотни аграриев вышли на пикет в центре Варшавы из-за африканской чумы свиней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Чехии тысячи людей митинговали с требованием отставки премьера (видео)

Участники акции протеста обвиняли власть и охотничьи организации в бездействии. Мол, те должны были бы регулировать популяцию инфицированных диких животных, которые заражают их скот.

В знак протеста митингующие заблокировали дороги копытцами сена. Чтобы утихомирить разъяренную толпу, стражи порядка прибегли к силовым методам. Однако фермеров это не пугает: они обещают никуда не расходиться, пока власть не услышит.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин объяснил, почему нельзя оставлять безнаказанными граждан, которые бросают в силовиков пластиковые и бумажные стаканчики.