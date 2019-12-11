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Били дубинками и паковали в автозаки: в Варшаве прошел протест фермеров (видео)

12:13, 11 декабря 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Участники акции протеста обвиняли власть и охотничьи организации в бездействии. Мол, те должны были бы регулировать популяцию инфицированных диких животных, которые заражают их скот.

В знак протеста митингующие заблокировали дороги копытцами сена. Чтобы утихомирить разъяренную толпу, стражи порядка прибегли к силовым методам. Однако фермеров это не пугает: они обещают никуда не расходиться, пока власть не услышит.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин объяснил, почему нельзя оставлять безнаказанными граждан, которые бросают в силовиков пластиковые и бумажные стаканчики.

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Теги: #Польша#протесты