Били дубинками и паковали в автозаки: в Варшаве прошел протест фермеров (видео)
12:13, 11 декабря 2019Мир
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В знак протеста митингующие заблокировали дороги копытцами сена.
Польская полиция паковала в автозаки и дубасила дубинками фермеров, которые вышли на протест
Сотни аграриев вышли на пикет в центре Варшавы из-за африканской чумы свиней.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Участники акции протеста обвиняли власть и охотничьи организации в бездействии. Мол, те должны были бы регулировать популяцию инфицированных диких животных, которые заражают их скот.
В знак протеста митингующие заблокировали дороги копытцами сена. Чтобы утихомирить разъяренную толпу, стражи порядка прибегли к силовым методам. Однако фермеров это не пугает: они обещают никуда не расходиться, пока власть не услышит.
Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин объяснил, почему нельзя оставлять безнаказанными граждан, которые бросают в силовиков пластиковые и бумажные стаканчики.
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