К нападению на посольство РФ в Польше в 2013-м мог быть причастен глава МВД - СМИ

Такое сенсационное заявление содержится в анонсе свежего выпуска польского еженедельника "Do Rzeczy", пишет Украинская правда со ссылкой на сайт издания.

Еженедельник ссылается на запись разговора двух других польских политиков, сделанной нелегально 5 июня 2014 года в ресторане "Sowa i Przyjaciele". Это разговор тогдашних вице-премьера и министра инфраструктуры Елизаветы Беньковской и главы центрбанка Павла Войтунека.

В разговоре высказывается предложение о том, что полиция по приказу тогдашнего министра внутренних дел Варфоломея Сенкевича должна была поджечь будку перед посольством РФ. Издание предполагает, что речь идет о инциденте, произошедшем , который произошел перед Посольством РФ в Варшаве во время Марша Независимости в 2013 году.

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Глава ЦБ и вице-премьер говорили также о нарушениях при финансировании избирательной кампании Гражданской Платформы, покупки поездов Pendolino и подозрительных договорах на консультации, заключаемых компанией KGHM.

Напомним, 11 ноября 2013 года польские националисты атаковали посольство России, которое оказалось на пути шествия в честь Дня независимости. Демонстранты бросали в сторону здания петарды и файеры, а также подожгли полицейскую будку и мусорный контейнер рядом с посольством.