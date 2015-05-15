СМИ: Германия хочет перейти на новые системы ПВО

Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники, передает DW.DE. В разработку и серийное производство систем ПВО Meads Германия планирует инвестировать дополнительные 4 млрд евро. Производством систем будет заниматься европейская оборонная компания MBDA вместе с американской Lockheed Martin.

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Заказ новых систем ПВО станет таким образом крупнейшим оборонным заказом за время пребывания во главе минобороны Германии Урсулы фон дер Ляен. И хотя формально решение о заказе Meads должен принять генеральный инспектор Бундесвера Фолькер Викер, со стороны политических элит Германии в последнее время оказывалось значительное давление именно на руководство министерства обороны. Поскольку речь идет, не в последнюю очередь, о сохранении порядка 1300 рабочих мест. Именно столько людей задействованы в компании MBDA в Германии.

Ранее Германия уже инвестировала в разработку Meads около миллиарда евро. В проекте, помимо Германии, были задействованы также США и Италия. Впоследствии США решили не заказывать систему ПВО. В 2011 году об отсутствии подобных планов на ближайшее время заявляли и в Бундесвере.

Система ПВО Meads долгое время рассматривалась как конкурент американской Patriot разработки компании Raytheon. В последней подчеркивали, что их система ПВО уже имеется в серийном производстве и может быть быстро и относительно недорого модернизирована. Производители Meads, в свою очередь, говорили о низкой стоимости обслуживания и технических преимуществах своей системы. В частности, Meads оснащена радаром с радиусом охвата 360 градусов и может одновременно попадать по меньшей мере по двум целям.