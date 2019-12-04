В компании жены и военноначальников: Ким Чен Ын поднялся на священную заснеженную гору на белом коне (фоторепортаж)
Председатель КНДР Ким Чен Ын поднялся на белом коне на священную гору Пэктусан со своей женой Ли Соль Чжу и военноначальниками.
Отмечается, что во время похода лидер КНДР заявил, что северокорейской молодежи следует «крепче вооружиться великими идеями и духом, пронизанным революционными традициями Пэкту». Об этом сообщает Bloomberg.
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Согласно легенде, 4 тыс. лет назад на гору Пэктусан сошел отец основателя древнего корейского государства Тангун, поэтому данная гора считается священной. Во времена Второй мировой войны у ее подножия располагались лагеря партизан, которые вели борьбу с японскими захватчиками.
Известно, что обычно Ким Чен Ын совершает восхождение на гору перед важными решениями.
В последний раз он поднимался на нее в октябре 2019 года.