Ким Чен Ын устроил себе фотосессию на белом коне посреди гор (фото)

СМИ Кореи назвали поездку своего лидера «большим событием в истории Корейской революции».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан на белом коне.

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Фото путешествия опубликовало государственное новостное агентство КНДР.

Агентство объясняет, что Ким Чен Ын поднялся на гору, где прошел первый снегопад – священный символ корейского народа.

СМИ Кореи назвали поездку своего лидера «большим событием в истории Корейской революции», а глаза Ким Чен Ына как: «полны благородных блесков».

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения, который он отмечает 7 октября, в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.