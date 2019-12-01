Джонсон обещает ужесточить наказание для террористов после резни в Лондоне

Премьер Великобритании заверил, что в случае победы на выборах консерваторы вложат "огромные суммы" в борьбу с терроризмом.

После теракта на Лондонском мосту премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство ужесточит наказание для людей, осужденных за насильственные преступления и терроризм.

Об этом премьер Великобритании заявил в интервью BBC.

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Джонсон отметил, что его правительство планирует изменить закон об отбывании наказания, чтобы наказание за серьезные сексуальные и насильственные преступления были серьезнее.

Он обвинил предыдущее лейбористское правительство в принятии "автоматической схемы досрочного освобождения", по которой напавшего на Лондонском мосту Усмана Хана выпустили из тюрьмы раньше. По словам премьера, из тюрем было досрочно уволено 74 осужденных за терроризм.

Джонсон заявил, что в случае победы на выборах консерваторы вложат "огромные суммы" в борьбу с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на Лондонском мосту вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Погибли два человека, еще трое получили ранения. Мужчину нейтрализовали прохожие, после чего полиция застрелила нападавшего. На нем обнаружили муляж взрывчатки. Дело квалифицировали как теракт.

Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, который проживал в районе Стаффордшир. В 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и заключен на 8 лет. В декабре 2018-го его освободили, но полиция продолжала за ним следить.