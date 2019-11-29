Полиция назвала стрельбу на Лондонском мосту терактом

Во время инцидента было ранено прохожих.

Лондонская полиция квалифицирует стрельбу на Лондонском мосту 29 ноября как теракт.

Об этом заявил глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Баса, сообщает Радио Свобода.

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Он напомнил, что полиция прибыла на место событий из-за информации о резне.

«Несколько человек получили ранения во время этого инцидента. Как только мы сможем сообщить больше новостей об их состоянии – мы сообщим», – пообещал Баса.

По его словам, правоохранители застрелили подозреваемого, на котором был одет поддельное взрывное устройство.

Напомним, 29 ноября на Лондон-бридж 29 ноября произошла стрельба.

В социальных сетях появились снятые очевидцами видео, на которых мужчина неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в 20 метров.

Полиция Лондона посоветовала прохожим выполнять указания офицеров в рамках мер безопасности.