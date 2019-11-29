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Полиция назвала стрельбу на Лондонском мосту терактом

19:09, 29 ноября 2019
Мир
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REUTERS

Об этом заявил глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Баса, сообщает Радио Свобода.

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Он напомнил, что полиция прибыла на место событий из-за информации о резне.

«Несколько человек получили ранения во время этого инцидента. Как только мы сможем сообщить больше новостей об их состоянии – мы сообщим», – пообещал Баса.

По его словам, правоохранители застрелили подозреваемого, на котором был одет поддельное взрывное устройство.

Напомним, 29 ноября на Лондон-бридж 29 ноября произошла стрельба.

В социальных сетях появились снятые очевидцами видео, на которых мужчина неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в 20 метров.

Полиция Лондона посоветовала прохожим выполнять указания офицеров в рамках мер безопасности.

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Теги: #стрельба#Лондон#Великобритания