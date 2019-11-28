Протесты в Тбилиси: полиция возвела металлическую "берлинскую стену" (фото)

Участники протеста говорят, что полиция сама сделала их работу – забаррикадировала парламент.

Утром 28 ноября в Тбилиси (Грузия) правоохранители оградили близлежащие к парламенту улицы металлическим забором. Протестующие назвали его «берлинской стеной».

Об этом информирует JamNews.

Также перекрыта улица, где находится администрация президента.

По словам начальника патрульной полиции Важи Сирадзе, железные конструкции были установлены в непосредственной близости от парламента из-за мер безопасности: "чтобы протестующие не применяли насилие к полиции".

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По словам Сирадзе, улицы рядом с парламентом будут перекрыты до тех пор, пока идут акции и существует угроза пикетирование входов в парламент.

По улицам могут передвигаться только местные жители.

Несмотря на забор, протестующие и лидеры оппозиции собираются у парламента и планируют продолжить пикет. Участники акций стучат по металлическим конструкциям, свистят и выкрикивают лозунги.

«Они сделали сами половину нашей работы. Нам не требуются входы, мы будем стоять там, где они сами и забаррикадировались», – сказал один из лидеров «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

Оппозиция назвала забор «берлинской стеной».

«Я хочу поздравить господина Бидзина Иванишвили и «Грузинскую мечту» с этим чудом... Что это? Берлинская стена в грузинской столице? И они думают, что могут достичь политических целей? Они думали и придумали такой идиотизм, который даже в России не делают», – заявил представитель партии «Единое национальное движение» Гиоргий Барамидзе.

Как сообщал УНИАН, из-за провала парламентом голосования по конституционной реформе избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили перед зданием парламента на проспекте Руставели палаточный лагерь.

Перед тем они уже выдвинули власти такие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирование временного, технического правительства; реорганизация Центральной избирательной комиссии.

Для принятия законопроекта о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером в грузинском парламенте не хватило 12 голосов. После этого участники движения "Стыдно", общественные активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку.