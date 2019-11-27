Слушания в Конгрессе по импичменту Трампа не повлияли на его рейтинг

Количество желающих отстранения Трампа уменьшилось на 3% по сравнению с месяцем ранее.

Рейтинг среди избирателей президента США Дональда Трампа не снизился, несмотря на слушания по его импичменту.

Об этом говорится в опрос Quinnipiac University.

45% американских избирателей считают, что Трампа стоит отстранить от должности, а 48% так не считают. Количество желающих отстранения Трампа уменьшилось на 3% по сравнению с месяцем ранее.

По данным опроса, 40% избирателей одобряют работу Трампа, а 54% не одобряют.

«Телевизионные слушания по импичменту не сделали большого влияния на рейтинг одобрения президента или на то, как избиратели относятся к импичменту», — говорится в сообщении.

Сам Дональд Трамп заявил, что запущенная по нему процедура импичмента приведет его к победе на выборах 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела США, и сейчас нет никакого блокирования помощи со стороны американской стороны.

Как известно, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.