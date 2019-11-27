The Guardian: Венгрия не будет участвовать в «слишком гомосексуальном» Евровидении

Страна отказалась от участия в песенном конкурсе на фоне усиления риторики против ЛГБТ.

Венгрия решила не участвовать в конкурсе Евровидение в следующем году. В Будапеште говорят, что решение было принято потому, что музыкальное состязание стало «слишком гомосексуальным» в глазах правого венгерского правительства и директоров государственных СМИ.

The Guardian замечает, что никакие официальные причины отказа Венгрии от Евровидения не были озвучены. Однако, в последнее время в стране наблюдалось обострение гомофобской риторики. Премьер-министр Виктор Орбан, который ранее враждебно относился к иммигрантам, теперь запустил политику в духе «семья прежде всего». Она нацелена распространять ценности традиционной семьи и усилить уровень рождаемости.

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Ранее в этом году спикер венгерского парламента сравнил усыновление детей однополыми парами с педофилией. А комментатор проправительственного телеканала назвал Евровидение «гомосексуальной флотилией», добавив, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью венгров.

Источник на государственном телеканале Венгрии MTVA рассказал The Guardian, что работники считают отказ от следующего Евровидения связанным с ассоциацией конкурса с гомосексуальной культурой.

«Меня это не удивило. Это было в духе организационной культуры MTVA», - сказал собеседник The Guardian, добавив, что венгерский канал не поощряет позитивное освещение вопроса прав ЛГБТ-меньшинств. Исключением было ежегодное освещение Budapest Pride.

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Государственные СМИ Венгрии тесно связаны с правительством. Они стали инструментом распространения меседжей о миграции и других проблемах. Ранее венгерский сайт index.hu процитировал неназванный источник в структуре государственной прессы Венгрии, который рассказал, что отказ страны от участия в Евровидении продиктован тем, что конкурс считают «слишком гомосексуальным».

Пресс-секретарь правительства Орбана Золтан Ковач сказал, что история Index.ru – это «фальшивые новости». Однако, он не объяснил, почему Будапешт не будет участвовать в конкурсе в следующем году.

«Вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантами венгерской поп-музыки напрямую», - написал он в письме в The Guardian.