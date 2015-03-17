ЕС создаст подразделение для мониторинга за российской пропагандой

Инициатива будет одобрена на предстоящем саммите, сообщает France Press со ссылкой на проект итогового заявления встречи, которая пройдет 19-20 марта, пишет Эхо Москвы.

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В Брюсселе ранее собирались заняться мониторингом российской прессы с целью выявить факты лжи, сообщил источник в структурах ЕС. Результаты работы предполагалось передавать странам-членам ЕС.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что Евросоюз работает над стратегической коммуникацией, чтобы противостоять «пропаганде на русском языке».