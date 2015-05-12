Московская полиция сняла объявление о розыске "замминистра обороны" ДНР

В разделе «Внимание! Розыск!» говорилось, что его ищут по обвинению в мошенничестве. На это в своем блоге обратил внимание журналист Андрей Мальгин в понедельник, 11 мая, пишет Дождь.

На данный момент страница с информацией о розыске Великородного удалена, однако она все еще доступна в кэше Яндекса и Google. На ней говорилось, что он скрывается от следствия и обвиняется в совершении преступления по ст. 159 ч.3 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Читайте такжеОдного из главарей "ДНР" в Москве разыскивают за мошенничествоМальгин приводит также официальный сайт "совета министров" и "народного совета" "ДНР". В записи от 15 февраля говорится, что Великородный принял участие в митинге, который был посвящен годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Если указать фамилию замминистра обороны "ДНР" на сайте, то последнее сообщение, где он упоминается, датировано 11 мая. В материале приведен видеофрагмент, в котором он делится своими впечатлениями о проведенном в Донецке параде на День Победы.

В пресс-службе МВД Дождю не смогли оперативно прокомментировать информацию об удалении сообщения.

1 апреля в Санкт-Петербурге арестовали бывшего министра "ЛНР" Олега Бугрова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.