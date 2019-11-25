Der Spiegel: Lufthansa обозначила украинский Донецк как российский город

В компании оправдываются, что во всем виновато американское программное обеспечение.

Программа по отслеживанию полета компании Lufthansa обозначила украинский город Донецк как территорию России. Пассажир рейса авиакомпании из Осаки в Мюнхен заметил эту ошибку в бортовой информационной системе.

Об этом пишет Der Spiegel, добавляя, что он сделал видео, на котором видно, что Донецк, расположенный в пределах границ Украины, почему-то подписан в перечне городов как «Донецк, Россия». Украинский дипломат Алексей Макеев распространил видео на своей странице в Twitter и попросил немецкого авиаперевозчика исправить ошибку.

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Издание поясняет, что, учитывая войну, которая идет на украинской территории более пяти лет, такое обозначение можно трактовать как политическую позицию. Российские силы захватили Донецк и Луганск, объявив там никем не признанные «народные республики». Украинский дипломат признал, что неподалеку украинского региона есть и российский город с названием Донецк. Но данные информационной системы Lufthansa точно касались украинского мегаполиса.

Украина потеряла контроль над городом в ходе войны, которая началась в 2014 году. А сейчас на мирных переговорах стоит вопрос о возможном специальном статусе для оккупированных территорий. Через три недели в Париже запланирована встреча в так называемом Нормандском формате.

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Lufthansa уже отреагировала на обозначения украинского Донецка как территории России, извинившись и дистанцировавшись от его значения. Компания объяснила, что ошибка возникла в программном обеспечении, произведенном в США. Авиаперевозчик оперативно попросил обновить его. Программа была установлена исключительно на самолеты Airbus A 350.