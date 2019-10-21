Путин и Макрон обсудили выполнение "Минска" и подготовку встречи "нормандской четверки"

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе французской стороны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора отметили безальтернативность Минских договоренностей в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Как сообщается на сайте Кремля, разговор двух лидеров состоялся по инициативе французской стороны.

«В ходе обмена мнениями о ситуации в Украине подчеркнута безальтернативность Минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса», - говорится в сообщении.

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«От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате» и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что при обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России «вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений». «Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что особого продвижения по подготовке встречи глав «нормандского формата» нет.