В Конгрессе США готовят отчет о результатах расследования по импичменту Трампа

Как утверждает глава Комитета по разведке, законодатели все время получают новые документы и работа по проведению расследования продолжается.

В Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится отчет по результатам расследования относительно импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Читайте такжеГосдеп по требованию суда обнародовал 100 страниц документов об отношениях с Украиной

При этом глава комитета конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил, что Комитет может получить дополнительные свидетельские показания и провести новые слушания в рамках процедуры импичмента.

По словам конгрессмена, законодатели все время получают новые документы, и работа по проведению расследования продолжается.

"Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - подчеркнул Шифф.

Как сообщал УНИАН, жалоба информатора, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, привела к запуску процедуры импичмента.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского восстановить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Перед этим разговором Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.

Демократы из Палаты представителей апеллировали к понятию quid pro quo (услуга за услугу) при описании предполагаемого давления команды Трампа на Украину с целью начать расследование против семьи Джо Байдена и вмешательства в выборы 2016 года.

После первых публичных слушаний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в попытке подкупить Украину. По ее словам, глава Белого дома сам расписался в этом.