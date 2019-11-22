Шпионка Бутина будет заниматься правами человека в РФ

Бутина будет заниматься поддержкой россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.

Осужденная в США за шпионаж в пользу РФ Мария Бутина, которая недавно вернулась на Родину, будет работать в аппарате омбудсмена по правам человека России.

Об этом журналистам сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Бутина будет заниматься поддержкой россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.

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«Мне кажется, с учетом ее собственного социального опыта, желание работать в этом направлении, мы сможем создать такой дополнительный механизм, куда войдут и члены общественных организаций, и ученые, и просто неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовой пропагандой, поддержкой родственников и подготовкой соответствующих писем», – цитирует Москалькову российское госагентство ТАСС.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину.

В частности, Бутину обвиняли в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику".

Позже Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Марию Бутину под залог. После задержания в США СМИ напомнили, что Бутина поддерживала аннексию Россией Крыма и боевиков на Донбассе.

Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу, 26 апреля, приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения с последующей депортацией.