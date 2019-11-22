Bild: Правительство Меркель стало лоббистом «Газпрома», борющимся с санкциями США против «Северного потока-2»

Немецкие чиновники по приказу канцлера изо всех сил пытались убедить Вашингтон не вводить санкции до конца этого года.

Ситуация вокруг «Северного потока-2» обостряется. Правительство Германии активно поддерживало строительство российского газопровода. И это тревожило даже спецслужбы одной из стран Европы.

Об этом пишет Bild со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении немецких журналистов. В нем выдвигаются серьезные обвинения против правительства Германии, связанные с «Северным потоком-2». Согласно с ним, дочерней компании «Газпрома» удалось убедить официальный Берлин заниматься лоббизмом в свою пользу, чтобы остановить введение возможных санкций США против газопровода.

«Компания Nord Stream 2 AG установила тесные контакты с ведомством канцлера и в вопросе «Северного потока-2» смогла заручиться поддержкой правительства ФРГ против США», - говорится в статье.

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Чтобы гарантировать, что Вашингтон не введет санкции, Ангела Меркель якобы лично отправила в американскую столицу своего представителя, чтобы убедить Конгресс отсрочить возможные карательные меры.

Издание пишет, что все дело в том, что введение санкций против компаний, участвующих в сооружении «Северного потока-2», до 31 декабря 2019 года затянет завершение газопровода на пять лет.

«Без американских санкций трубопровод будет полностью готов к эксплуатации до следующей осени», - говорится в документе спецслужбы.

Bild напоминает, что посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер писала в марте письма нескольким членам Конгресса включительно с влиятельными сенаторами из Республиканской партии. В них она призывала США не ужесточать свою политику санкций против России.

«Мы обеспокоены тем, что в настоящее время Конгресс рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций в сфере энергетики», - цитирует издание письмо посла.

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С того времени Хабер провела многочисленные переговоры на тему санкций и «Северного потока-2». В частности, 24 июня она встречалась с демократом из Комитета торговли и энергетики Элиотом Енджелом. Во время разговора немецкий дипломат сказала конгрессмену, что санкции против российской новой «трубы» могут «представлять угрозу для трансатлантического единства».

В МИД Германии подтвердили Bild, что посол страны встречалась с американским политиком. И что разговор велся с целью выразить «негативное отношение федерального правительства к намерениям ввести санкции против Северного потока-2». Издание пишет, что министр экономики Германии Петер Альтмайер до сих пор регулярно отправляет в США высокопоставленных чиновников, чтобы любой ценой не допустить введение американских санкций против российского газопровода в обход Украины.