На территорию Белого дома пытались незаконно проникнуть

Водителя немедленно взяли под стражу сотрудники Секретной службы США.

В Вашингтоне Секретная служба предупредила попытку незаконного проникновения на внутреннюю территорию Белого дома постороннего лица и транспортного средства.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель пытался проехать на территорию вслед за другой машиной, которая имела пропуск в контролируемую зону, обозначенную пропускным пунктом. Однако попытку пресекла охрана президента США.

Автомобиль остановили, а водителя немедленно взяли под стражу сотрудники Секретной службы США.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля жену старшего сына президента США Ванессу Трамп госпитализировали, после того, как она вскрыла конверт с неизвестным белым порошком.