В Македонии в перестрелке с неизвестными погибли пятеро полицейских, около 30 получили ранения
Министерство внутренних дел Македонии утверждает, что вооруженная группа прибыла из соседней страны, из какой именно - не уточняется.
В Македонии в результате перестрелки между полицией и неизвестной вооруженной группировкой погибли пятеро полицейских, около 30 получили ранения.
Как сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на полицию, несколько боевиков также были убиты.
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Инцидент произошел примерно в 10 км от македонско-сербской границы - в городе Куманово, где проживает большая албанская диаспора.
Министерство внутренних дел Македонии утверждает, что вооруженная группа прибыла из соседней страны, из какой именно - не уточняется.
По данным правоохранительных органов Македонии, боевики намеревались совершить нападения на государственные учреждения.