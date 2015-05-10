В Македонии в перестрелке с неизвестными погибли пятеро полицейских, около 30 получили ранения

В Македонии в результате перестрелки между полицией и неизвестной вооруженной группировкой погибли пятеро полицейских, около 30 получили ранения.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на полицию, несколько боевиков также были убиты.

Читайте такжеМакедонская полиция ведет бои с неизвестными диверсантами на бронетехнике

Инцидент произошел примерно в 10 км от македонско-сербской границы - в городе Куманово, где проживает большая албанская диаспора.

Министерство внутренних дел Македонии утверждает, что вооруженная группа прибыла из соседней страны, из какой именно - не уточняется.

По данным правоохранительных органов Македонии, боевики намеревались совершить нападения на государственные учреждения.